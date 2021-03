NOVASTAR NOVAPRO JR

Vainqueur des AV Awards 2020, ce contrôleur vidéo tout en un intègre le traitement et l’émission de la 4K dans un seul processeur. Les sorties 4K prennent en charge l’ultra-HD 4K x 2K 60 Hz, avec une résolution de 8K x 1K 60 Hz et une capacité de calcul maximale pour un seul appareil de 10,4 millions de pixels. Le NovaPro UHD Jr est doté de la technologie Novastar HQ, qui optimise la qualité de la mise à l’échelle des images sortantes. Sa capacité de traitement intégrée est native et compatible HDR10. Lorsque qu’il est associé à une carte de réception A8s/10s Plus, la latence du système sera réduite de 1 à 2 images par rapport à celle des solutions traditionnelles. Conçu pour les événements scéniques, les conférences, les expositions, la location et les applications de précision à pitch fin. ■