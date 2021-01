NOVASTAR SÉRIE H

Ces processeurs matriciels vidéo sont dotés d’une capacité allant jusqu’à 65 millions de pixels. Tout en un, ils traitent la vidéo 4K et sont adaptés au pilotage de grands murs de LEDs au pitch fin. Ils permettent jusqu’à 40 entrées et 80 sorties LED, disposent de cartes d’entrée 3G-SDI, Display Port 1.1/1.2, DVI, HDMI 1.4/2.0, CVBS, VGA et IPC, et offrent un contrôle de l’affichage pour chaque carte de sortie LED. Jusqu’à 80 couches 2K, ou 20 couches 4K au total. L’interface web intégrée permet 2 000 préréglages, un contrôle via Windows/macOS/iPad/App et jusqu’à 50 utilisateurs. La latence est de deux images, contre cinq sur les solutions traditionnelles. Prise en charge des formats 3D, HDR, EDID (en entrée et sortie). ■