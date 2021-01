NOVELTY DANS LES PAS DE LOUBOUTIN

Le palais de la Porte-Dorée héberge l’exposition Christian Louboutin : l’exhibition[niste]. Actuellement suspendue en raison du confinement, elle vous transporte dans l’univers du célèbre créateur de chaussures, avec une intégration lumière signée Novelty. En tout, 400 projecteurs LED, rubans LED et 280 Drivers DMX ont été déployés. Novelty a également réalisé la sonorisation, sous la préconisation de De Préférence (gestion en réseau Dante et routing en QLab), le réseau, la structure de support vitraux dans la pièce « Early years », les supports décoration de la pièce « Buthanese Theater » et la distribution électrique pour l’ensemble des réalisations, mais également pour la vidéprojection réalisée par Fosphor. ■