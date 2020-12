NOVOX NC-X

C’est la grande surprise de ce test, car Novox est une marque quasiment inconnue en France. Toutes ses fabrications (micros filaires et sans fil, consoles, enceintes acoustiques, systèmes de sonorisation, etc.), sont conçues par un bureau d’études suédois avec des composants fabriqués en Chine, mais l’assemblage est réalisé en Pologne par des artisans soucieux de fournir un travail de qualité, avec en plus un bel exemple de mondialisation.