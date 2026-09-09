Une vision humaine et différente

Fondé voici quinze ans, NT Event compte parmi les grands prestataires dans la Sarthe. Son dirigeant Jérémy Riteau a su avancer à son rythme, choisissant la différence et effectuant des acquisitions judicieuses afin de faire grandir rapidement sa société, sans jamais perdre ses repères : l’humain et la passion.

NT Event fait partie des principaux prestataires/loueurs du Grand Ouest en son, éclairage et structures. Son siège se trouve à Parigné-l’Évêque, dans la banlieue du Mans, et la société est un partenaire privilégié du Mans Sonore (lire SONO Mag n°517). Également à son palmarès : les festivals Jazzellerault (Châtellerault) et Dystopia (Rennes), divers événements sportifs (Grand Prix de Sabre d’Orléans, UCI Tracks Champions League à Saint-Quentin en Yvelines…), des prestations sur le circuit automobile du Mans, mais aussi de nombreuses installations fixes, salles de conseil et autres…

Le parcours de son dirigeant, Jérémy Riteau, est assez atypique, tout comme ses options à des moments clés de la vie de son entreprise – des choix audacieux qui se sont toujours révélés judicieux. Il revient pour nous sur les quinze ans de NT Event, plus connue sous la marque commerciale Scène de nuit.

Jérémy Riteau dans l’espace détente du siège de Scène de nuit, à la décoration murale soignée, ici à thématique béninoise.

SONO Mag : Comment es-tu arrivé dans la prestation ?

Jérémy Riteau : Au départ, en 2011, il y a la passion de la musique, avec mon frère Julien, associé dans la société. Nous avons grandi entre Tours, Laval, Le Mans, et nous avons été DJs le week-end pendant quatre ans. Nous avons animé des mariages, des anniversaires, fait danser les gens, avec le sourire… C’est le rapport avec les personnes et la musique qui nous a fait aimer ce secteur d’activité.

J. R. : Mais en parallèle, j’avais un rêve : être pompier, j’avais absolument besoin de le vivre, et je l’ai vécu, comme pompier de Paris. Julien, lui, travaillait en fixe chez Magnum. Et quand j’ai décidé de quitter la capitale et le métier de pompier, j’ai discuté avec Julien, qui m’a dit : « Ce serait super de créer une boîte de presta : chez Magnum ils ont commencé comme ça, ils étaient DJs, etc. » C’était possible, mais très dur. Alors on y est allés !

SONO Mag : Vous revenez alors tous les deux au Mans ?

J. R. : Oui, et nous avons assuré en micro-entrepreneurs des mariages, des fêtes de la musique… Puis nous sommes passés à des prestations pour des collectivités : nous avons acheté du matériel L-Acoustics, des X12, des KARA, puis des lumières, pour répondre à des festivals associatifs… Pour ça, il a fallu créer une structure. En 2014, nous avons donc créé NT Event. « Event », parce que nous intervenions dans l’événementiel aussi : sur des lancements commerciaux de produits, des salons, même jusqu’à Paris.

SONO Mag : Quel était le partage des tâches entre ton frère et toi ?

J. R. : Je me suis consacré plus particulièrement à la création de l’entreprise, à sa gestion : mon domaine, c’est plutôt la partie administrative. Julien s’est davantage occupé de tout ce qui est technique, c’était davantage en rapport avec sa formation et son expérience chez Magnum. Parmi les gens qu’il y a rencontrés, certains travaillent encore avec nous aujourd’hui.

Au bout de deux-trois ans, nous avons changé d’optique : partant du son et de la lumière, nous nous sommes diversifiés en mettant l’accent sur la structure et la distribution électrique. Le côté « bureau d’études » nous plaisait, alors nous avons embauché très rapidement quelqu’un pour nous aider, car ce secteur était plus porteur : tout le monde possède des enceintes, des projecteurs, mais 1 000 pratos ou 500 barres de structures d’un coup, là, c’est plus compliqué à fournir. Nous, on pouvait.