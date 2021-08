NTI OUVRE DES BUREAUX EN FRANCE

Fort de trente ans d’expérience dans les solutions de mesure acoustique, Erik Aflalo, directeur général de NTi Audio France, se focalisera sur les marchés industriels et des applications liées aux mesures de bruit et à l’acoustique des locaux et des bâtiments. Les clients du son live et pro audio continueront d’être servis par le partenaire de longue date CSI Audiovisuel, à Paris. Autre nouvelle, le sonomètre XL2-TA a obtenu l’agrément d’étalonnage français du Laboratoire national de métrologie et d’essais (LNE) et peut désormais être utilisé pour des applications agréées par les tribunaux. ■

NTi Audio France – 69760 Limonest

E-mail : france@nti-audio.com

Tél. : +33 4 78 64 15 68