Novelty Aura, en collaboration avec le concepteur lumière Yves Caizergues, a orchestré un show lumière lors de la dernière édition des Nuits sonores à Lyon. Avec l’utilisation de 128 luminaires Robe Pointe et 50 BMFL Blade, l’atmosphère s’est transformée en un concept lumineux quadrillant le dancefloor et offrant une expérience immersive aux festivaliers. Les images capturées témoignent de cette fusion entre technologie de pointe et créativité artistique. L’événement, organisé par Arty Farty, a eu lieu du 17 au 21 mai dans plusieurs lieux et salles de spectacle emblématiques de la ville de Lyon, comme le club Le Sucre, situé sur le toit de la Sucrière.