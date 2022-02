Nureva XT combine son système audio avec une caméra ePTZ et un hub USB. Ce package permet d’obtenir une solution pour les apprentissages hybrides, conçue pour les salles de classe. L’ensemble comprend une barre de captation et de diffusion audio HDL300 ou Dual HDL300, la caméra CV30, et un hub USB. La caméra CV30 est une caméra ePTZ 4K avec un mode de suivi automatique, un angle de vue à 84°, trois presets, un zoom x8. Sa télécommande contrôle les presets, le ePTZ, le suivi automatique et l’audio des HDL. Le hub USB permet de connecter tout l’écosystème au PC avec un seul câble USB. Le Nureva XT inclut une garantie et un service technique de trois à cinq ans. ■