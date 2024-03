Une solution combinée d’amplification et de traitement compacte de Nexo pour l’hôtellerie, les lieux de culte et les installations d’entreprise. Disponibles en versions standard et équipées de Dante, les nanoNXAMP4 et nanoNXAMP4-D à quatre canaux fournissent 4 x 250 W en utilisant des amplificateurs de classe D.