Obsidian Netron RP2

Voici une interface de puissance DMX intelligente à deux voies qui sert de dispositif de protection pour les appareils d’éclairage. Le RP2 contribue à accroître l’efficacité en réduisant la consommation d’énergie, en protégeant les équipements sensibles et en prolongeant la longévité des systèmes d’éclairage. Il est configurable via un écran OLED intégré et un encodeur avec un statut en temps réel et un retour d’information sur la consommation d’énergie. Elle propose en option un séquençage intelligent de l’alimentation et une détection du trafic DMX pour permettre une automatisation complète de l’alimentation des appareils en fonction de l’état du DMX. Il suffit d’allumer ou d’éteindre la console pour que le système suive.