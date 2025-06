Le NXW est une wing de contrôle PC élégante, portable et entièrement équipée, conçue pour apporter une puissance de niveau professionnel à toute installation Onyx. Grâce à sa connexion USB-C, le NXW fournit une surface pour faire fonctionner Onyx sur n’importe quel système PC. Conçu pour les indépendants, les professionnels en tournée et les installations fixes, le NXW offre tout ce que les opérateurs d’éclairage aiment dans une forme compacte et prête pour la route. Des faders motorisés rétroéclairés RVB aux touches rétroéclairées, également RVB, et aux boutons multifonctions personnalisables, chaque détail est conçu pour améliorer la rapidité et la précision.