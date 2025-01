L’ensemble Octostrip Flex est un éclairage linéaire IP65 qui se compose de huit bandes LED individuelles, de huit câbles et d’un contrôleur. Chacune de ces bandes LED comporte des sections LED RVBB gérables individuellement. Deux longueurs différentes sont disponibles : une version composée de bandes LED de 50 cm avec quatre sections contrôlables par bande, et une deuxième version composée de bandes LED de 100 cm avec huit sections contrôlables par bande. Une infinité d’options de configuration sont possibles avec quatre câbles de 2,5 m et quatre de 5 m, les supports de fixation Octostrip Mounting Bracket ou le système de verrouillage rapide Quicklock Bracket.