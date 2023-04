Odiho sur les tatamis du « Paris Grand Slam »

Grâce aux deux systèmes Odiho-Sound In Silence déployés, le public de l’Accor Arena a profité au maximum du spectacle du « Paris Grand Slam », organisé par la Fédération Française de Judo, les 4 et 5 février derniers. Il a suffi aux spectateurs de scanner le QR Code pour obtenir les différents canaux audio sur leur propre smartphone, en direct. Il était ainsi possible de choisir d’écouter soit les commentaires de la rencontre, et ainsi mieux comprendre les différentes figures du judo (près d’une centaine), soit de vivre pleinement les performances de Teddy Riner. Du côté technique, l’installation s’est faite en quelques minutes grâce l’injecteur Odiho-Sound In Silence, système 100 % plug & play.

