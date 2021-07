OFFRE DE FORMATION SUR LA SPATIALISATION SONORE DE FLUX:: IMMERSIVE

Flux:: Immersive a récemment présenté une série d’ateliers sur les concepts de l’audio spatialisé et sur le déploiement de Spat Revolution, en collabo-ration avec le centre de formation professionnelle, agréé par l’Afdas, Whiti Audio. Les ateliers offrent une étude détaillée du mixage perceptif et orienté objet, explorant des techniques de création sonores immersives avancées. L’objectif est d’approfondir les connaissances et la compréhension des participants sur les technologies audio 3D, notamment HOA, WFS, binau-rales et autres, ainsi que sur la perception spatiale auditive, l’acoustique des salles et le traitement de la réverbération. ■

Pour plus d’informations, visi-tez le site : https://www.flux.audio/training-and-workshops/