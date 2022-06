Offre Dear Reality pour la production stéréo

Le spécialiste de l’audio immersive Dear Reality lance un kit de plug-ins de simplification du workflow de mixage et de spatialisation audio pour améliorer n’importe quelle production stéréo. L’offre groupée Stereo Production Bundle comprend le plug-in de salle de mixage virtuelle dearVR MIX et le plug-in de spatialisation dearVR MUSIC. La technologie dearVR MIX garantit l’efficacité de mixage au casque dans des salles virtuelles personnalisables, tandis que le plug-in dearVR MUSIC offre la fonction Panner 360° et la réverbération spatiale qui donne plus d’amplitude et de profondeur au mix. ■