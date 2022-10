Chauvet recrute un(e) technicien(ne) SAV￼

REJOIGNEZ LA FILIALE FRANCE ! NOUS RECRUTONS UN(E) TECHNICIEN(NE) SAV

DESCRIPTION DU POSTE

Devenez un élément clé du développement de Chauvet Lighting en France et intégrez une équipe dynamique à Chilly-Mazarin. Dans le cadre de son développement commercial, Chauvet Lighting, spécialiste de l’éclairage scénique, architectural et d’installations, recherche sa/son Technicien(ne) SAV.

PRINCIPALES MISSIONS

Gérer les réparations et tester les appareils confiés au Service Technique · Assistance téléphonique : soutien technique et suivi de dossiers · S’assurer du bon fonctionnement des appareils de démonstration ainsi que leur propreté · Gérer la partie entrepôt : réceptions / envois de matériel · Assurer la bonne tenue et présentation de l’atelier et du dépôt, régulièrement visités par des clients.

PROFIL RECHERCHÉ

Formation Bac +2 en électronique et/ou électrotechnique ou équivalent · Autonome et organisé(e), rigoureux/se et dynamique · Goût pour le travail en équipe et la technologie, bon sens relationnel · Vous êtes véhiculé(e) · Une expérience sur un poste similaire est un plus.

POSTE À POURVOIR IMMÉDIATEMENT

CDI Temps plein 39 heures hebdomadaires · Salaire selon profil · Merci d’adresser votre candidature (CV & LM) à : jmasson@chauvetlighting.fr ■