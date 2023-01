COMMERCIAL GRANDS COMPTES EUROPE EN CDI

Premium Factory

Nous sommes fabricant et distributeur d’équipements pour la création d’Effets Spéciaux Scéniques destiné aux professionnels des domaines du spectacle, des loisirs et de l’événementiel. Nos clients sont principalement des sociétés de prestations de services, loueurs et intégrateurs, du plus petit aux plus grands, des producteurs de spectacle mais aussi les grands comptes du loisir et de la distribution en Europe. Nos principales marques sont Universal Effects et United FX, machines à Effets Spéciaux professionnelles, Premium Fragrances, diffuseurs et senteurs d’ambiance pour les ERP, Premium Fluids, consommables pour toutes les machines, ainsi que Showven, machines à étincelles, flammes et fumée, dont nous sommes le distributeur officiel pour la France. Notre développement continue avec la création d’une nouvelle unité de fabrication industrielle 4.0. Pour réussir cette transition, nous avons besoin de collaborateurs engagés et motivés qui vont s’investir et grandir avec nous. L’esprit d’équipe nous anime et chaque jour nous mettons tout en œuvre pour réaliser nos missions de façon éthique et professionnelles avec un seul objectif, la satisfaction de nos clients.

Nos boutiques en ligne : www.premiumfx.eu | www.premiumfragrances.eu | Nos sites de marques : www.universaleffects.eu | www.unitedfx.eu | www.premiumfluids.eu | Notre site de références : www.sfxdesigner.com

L’environnement

Votre principale mission sera le développement d’un portefeuille de clients à fort potentiel du type grand compte mais aussi d’établir des relations fortes avec tous les acteurs majeurs de nos secteurs d’activités · Vous serez en charge de mettre en œuvre la politique de vente et la stratégie de développement commercial définie en collaboration avec la direction de l’entreprise · Bien sûr vous participerez activement à son évolution · Vous devrez parfaitement maitriser toutes les dimensions commerciales et techniques des services et produits de Premium Factory · Une formation complète vous sera dispensée par le créateur des produits, fondateur et président de l’entreprise et des Marques, afin d’en appréhender tous les aspects · Votre expertise et vos qualités de communicant mais aussi de manager seront essentielles pour collaborer avec tous les services de l’entreprise, administration des ventes, marketing et production, afin de respecter nos engagements pour que l’entreprise réponde parfaitement aux demandes des clients.

Les missions

Analyser et identifier les besoins importants de nos clients actuels · Identifier des prospects pour développer nos parts de marché · Élaborer les propositions commerciales, conduire les négociations et rédiger les contrats avec l’appui des autres services · Participer à la création des cahiers des charges des nouveaux produits en coopération avec le service marketing · Suivi de la clientèle et du développement du portefeuille client grands comptes et Premium Partner.

Les compétences requises

Le sens du relationnel, le goût pour les échanges et une facilité naturelle à susciter la confiance de ses interlocuteurs · Être autonome, gérer votre planning et prendre des initiatives dans le cadre de la mission · Aptitude à mener des missions de prospection et de gestion de portefeuille clients · Capacité à analyser les appels d’offres et à y répondre · Maîtriser des outils de bureautique et de communication, ainsi que des logiciels de gestion · La maitrise de l’Anglais et de l’Allemand est indispensable · Permis B obligatoire · Commercial H/F ou similaire : 10 ans d’expérience minimum Souhaité.

Les aptitudes professionnelles

Avoir le sens de la diplomatie et de l’écoute · Avoir une capacité d’analyse et de prise de décision · Posséder des compétences managériales et savoir motiver les équipes · Maîtriser les techniques de vente et de négociation commerciale · Savoir communiquer et entretenir des relations durables avec les clients · Être capable de s’adapter · Être résistant au stress · Respecter les procédures et la charte qualité.

Le contrat

Le poste de Commercial Grands Comptes est à pourvoir en CDI · Rémunération fixe et variable à négocier selon profil · Avantages entreprise : Ticket Restaurant, Intéressement et Participations · Véhicule fourni pour les déplacements chez les clients · Frais de déplacement entièrement pris en charge · Horaires de travail : Forfait jours · Le siège social est situé en Bourgogne du Sud à côté de LE CREUSOT 71200. Desservi facilement par Autoroute, TGV et TER.

Si vous souhaitez intégrer un acteur historique et majeur de son secteur d’activités depuis 20 ans et participer à son nouveau projet de développement industriel mondial, alors rejoignez-nous ! Contact : Mme Chrystel BRUN, Direction des Ressources Humaines – par email drh@premiumfactory.eu ■