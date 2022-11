OFFRE D’EMPLOI : RESPONSABLE ADV & COMPTABLE H/F

Robe Lightning France est un fabricant leader mondial de solutions d’éclairage pour les marchés du spectacle et de l’architectural. Dans le cadre de la forte évolution de la marque, nous recherchons pour la filiale Française un Responsable ADV et Comptable H/F.

Votre Mission :

Sous la responsabilité directe du DAF, vos missions principales seront :

Tenue de la comptabilité, trésorerie, enregistrement comptable, rapprochement bancaire, saisie et contrôle des factures de frais généraux et notes de frais, avec le support de notre cabinet comptable · Encadrement et management de l’équipe ADV (2 à 3 personnes) · Traitement des commandes avec l’usine en République Tchèque · Coordination des délais de livraison avec l’équipe commerciale · Gestion et négociation des contrats (flotte automobile, téléphonie, assurance, Transports…).

Profil recherché :

Personne expérimentée, ayant l’esprit d’équipe, le sens de l’organisation et de bonnes qualités relationnelles · Formation de niveau Bac+2 : BTS Comptabilité et gestion et Assistante de gestion · Très bonne connaissance de SAGE gestion commerciale et SAGE comptabilité · Maitrise de l’outil informatique (pack Office, CRM, etc) · Une expérience minimum de 10 ans est nécessaire sur ce poste · Niveau d’anglais intermédiaire.

Comment répondre à l’offre :

Merci d’adresser votre dossier de candidature (lettre, CV, + prétentions) à l’attention de Bruno Garros, Robe Lighting France, ZI Paris Nord II – Bât Euler, 33 Rue des Vanesses, 93420 Villepinte ou par email à bruno.garros@robelighting.fr ■