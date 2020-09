ACE EVENT recrute un technicien d’intégration audiovisuelle H/F

Secteurs d’activité : Installation et maintenance de systèmes audiovisuels

Localisation : Bordeaux (Déplacements possibles sur la région)

Type de contrat : Contrat à Durée Indéterminée

Niveau d’expérience requis : Expérimenté (2 ans minimum) + Permis B

Niveau d’étude requis : Bac+2 Systèmes électroniques ou équivalent

Le Groupe ACE EVENT spécialisé dans la vente et l’installation d’équipements techniques audiovisuels et scéniques, recrute dans le cadre de son développement des techniciens(nes) d’intégration pour son département « Vente Installations, Intégrations et Maintenance ».

Techniciens(nes) Intégration, vos missions principales sont les suivantes :

• Installation, intégration et programmation de matériels son, vidéo, audiovisuel, lumière, automation et équipements scéniques sur sites, (préparation, vérification des matériels destinés aux différents chantiers, installation, fixation, câblage, raccordement, essais et mises en service de matériels, câblage et assemblage de baies techniques, programmation des installations, automates, processeurs),

• SAV sur site et/ou démontage et rapatriement dans nos locaux des matériels,

• Maintenance de type remise en service des installations sur site,

• Réception, traitement et diffusion des informations clients et techniciens : Exécution et suivi des procédures définies dans les dossiers techniques, assistance technique dans le suivi des chantiers.

Vous êtes autonome et rendez compte à votre Direction de votre activité technique.

Votre formation technique doit être combinée à une expérience idéalement dans le domaine.

Vous avez le sens de la rigueur et de l’organisation.

Candidature à transmettre par mail : contact@ace-event.com ■