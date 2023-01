La société CSI audiovisuel, importateur et distributeur de matériels audiovisuels professionnels, recrute pour sa division Audiopole son Directeur ou Directrice Commercial(e) bilingue Anglais. En lien avec la Direction Générale vous définissez la stratégie commerciale de la division Audiopole et pilotez sa mise en œuvre. Véritable ambassadeur en France et à l’étranger, vous occupez un poste central et à hautes responsabilités afin d’optimiser la performance commerciale.

Missions principales

Proposer et formaliser une stratégie commerciale en phase avec les objectifs et la stratégie de l’entreprise · Assurer le déploiement de la stratégie commerciale à travers des actions commerciales et des objectifs · Être le garant de la représentation et de l’image de l’entreprise auprès des clients · Identifier les évolutions du marché et détecter les opportunités de croissance en collaboration avec la Direction Marketing, dans le but de développer et satisfaire les clients · Animer, développer et fédérer l’équipe commerciale autour de la stratégie commerciale · Organiser et coordonner l’activité de l’équipe commerciale en vue d’optimiser la performance individuelle et collective et renforcer l’attachement à l’entreprise · Mettre en place des indicateurs de mesure de la performance commerciale globale et individuelle · Apporter en interne aux personnes clés les informations nécessaires pour comprendre, surveiller les ventes et les actions de la concurrence · Échanger et assurer la coordination avec le Service Marketing pour assurer la cohérence entre le plan d’action marketing et les actions de développement commercial · Mettre en place des indicateurs de suivi pour votre équipe mais également pour les autres services transverses de manière ponctuelle · Assurer un reporting à votre hiérarchie · Participer aux divers salons professionnels nationaux et internationaux et réaliser des visites fournisseurs à l’étranger.

Vos qualités personnelles et votre potentiel feront la différence :

Leadership · Esprit entrepreneur · Fibre commerciale · Force de proposition et de négociation · Impact · Intelligence collective.

Votre profil – une expérience managériale est requise :

Issu d’une formation supérieure commerciale, vous justifiez d’une expérience d’au moins 10 ans, dont 5 ans minimum sur des responsabilités d’encadrement de force de vente et idéalement acquis dans le secteur audiovisuel. Autonome et proactif, vous savez travailler dans un environnement PME. Vous avez une capacité à comprendre des produits techniques, des problématiques complexes et des clients de toutes tailles. Vous parlez couramment l’anglais.

Nous vous proposons :

Un CDI temps complet à pourvoir rapidement · Un véhicule de fonction avec carte carburant et badge télépéage · Téléphone + ordinateur portable · Mutuelle prise en charge à 100 % · Une rémunération fixe sur 13 mois + commissions + primes trimestrielles sur objectifs.

Pour postuler, merci d’envoyer votre candidature à l’adresse : mvilleneuve@csi-audiovisuel.com en précisant l’intitulé du poste. ■