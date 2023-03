Technicien.ne de Parc

Poste à pourvoir à partir d’avril 2023

Vous souhaitez rejoindre un acteur créatif, singulier et innovant des métiers de l’équipement scénique et de la prestation ? SPECTACULAIRES – Allumeurs d’images saura vous éblouir ! Créée à Rennes en 1987, Spectaculaires est une entreprise porteuse d’une double culture : à la fois acteur historique de l’équipe- ment scénique et également pionnier de la prestation de service pour le spectacle et l’événement en Bretagne. Installée en pays de Brocéliande, à 15 mn de Rennes, l’entreprise compte aujourd’hui 33 salariés permanents, et décline ses compétences autour de 3 activités : Prestation & Équipement Scénique : prestation technique, vente, location et SAV de matériels professionnels (son, lumière, multimédia, structure, réseaux…) · Spectacles : création de spectacles de projection d’images monumentales, de parcours nocturnes, de valorisation du patri- moine culturel et touristique · Événements : scénographies cousues main pour les événements culturels et corporatifs, intégrant tous les métiers dans sa maîtrise d’œuvre (écriture, décor, mise en scène, projection, équipement lumière et multimédia, régie audiovisuelle, sécurité…).

Spectaculaires, labellisée Prestataire Développement Durable, est engagée dans une démarche éco-responsable transversale à toutes ses activités, proposant des solutions techniques créatives, innovantes et soutenables pour notre environnement.

Le Poste

Vous avez des connaissances techniques de base en matériel scénique, et idéalement vous avez une première approche en matériel de réseaux scéniques et préparation de racks ? Alors rejoignez notre équipe de gestion du Parc matériel !

Vos missions

Sous la responsabilité du responsable de parc, et en lien avec deux techniciens de parc et deux techniciens de maintenance : Accueillir et assurer les préparations de prestations · S’assurer de la mise à disposition opérationnelle des outils · Responsabilité du suivi des périphériques son, lumière, réseau, IT · Entretien préventif du parc matériel, en lien avec la maintenance · Organiser et optimiser le rangement du matériel · Anticiper les besoins et rendre compte des manques à venir · Veiller à la propreté de l’entrepôt et au respect des consignes de sécurité · Accueillir et prendre en charge la réception/expédition des marchandises · Prévenir les risques matériel potentiels et proposer des actions correctives · Participer et sécuriser au chargement/déchargement des camions · Soutenir ponctuellement les autres activités de l’entreprise : livraisons/reprises client et/ou prestations, installations techniques…

Conditions

Poste permanent (CDI avec période d’essai) · Entrée en fonction : dès que possible · 39h hebdomadaires du lundi au vendredi, avec possibilité exceptionnellement d’aménagement le weekend lors des hautes saisons… · A partir de 2200€ brut/mois sur 12 mois – Salaire à valoriser en regard de votre expérience et de vos qualifications (permis CACES ou PL, habilitations, etc…) · Avantages : tickets restaurants, prime d’intéressement, mutuelle, et notre fameuse « soirée huîtres » chaque année ! · Basée sur Saint-Thurial, situé à 25km de Rennes (35)

Comment postuler ?

Envoyez-nous votre CV et une sympathique lettre nous en disant un peu plus sur vous par e-mail à cette adresse : candidature@spectaculaires.fr en précisant dans l’objet « Candidature technicien.ne de Parc ».

On attend de vos nouvelles !