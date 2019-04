OK GOOGLE, COMMENT PROTÈGES-TU MA VIE PRIVÉE ?

Les enceintes connectées « intelligentes » disposent de multiples fonctions, pensées pour nous faciliter la vie, grâce à une technologie qui permet d’obtenir des réponses à des requêtes exprimées vocalement, allant jusqu’à permettre une différenciation des utilisateurs via l’empreinte spectrale de leur voix. La question du respect de la vie privée se pose lorsque l’on sait que certains de ces appareils enregistrent et éventuellement envoient l’ensemble des demandes et données afférentes sur un serveur distant, en conservant ainsi l’historique.

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) s’est préoccupée de ce risque d’atteinte à la vie privée en rappelant trois points de vigilance : la confidentialité des échanges, puisqu’en veille l’enceinte peut s’activer et enregistrer une conversation lorsqu’elle capte un mot clé qui la met en fonction, le profilage publicitaire des utilisateurs et, enfin, l’absence d’écran, qui rend plus difficile le traçage des enregistrements notamment. ■

Pour en savoir plus : « Enceintes intelligentes : des assistants vocaux connectés à votre vie privée », Commission nationale de l’informatique et des libertés.