Xavier travaille chez un prestataire, il a démarré en autodidacte dans le dépôt, il se perfectionne pour pouvoir opérer sur le terrain et reviendra dans quinze jours pour un autre stage… Léo, intermittent, électricien de prises de vues sur les plateaux de cinéma et publicité, suit une formation pour piloter les projecteurs en studio sur les grands décors… Nicolas, régisseur lumière en CDI dans un théâtre de la région, veut apprendre la console GrandMa, car il en accueille une ou deux par an dans son travail… Pierre, son job à lui, c’est la vidéo-projection et le mapping, mais comme son employeur (Spectaculaires) a des consoles GrandMa dans son parc, il est venu faire le tour du propriétaire pour être plus serein avec l’outil. Tels sont les différents profils de stagiaires que l’on peut rencontrer chez Oliverdy, structure familiale délivrant des formations professionnelles dans le domaine du spectacle, côté visuel.

DE LA RÉGIE D’ARTISTES À LA FORMATION

C’est en cherchant pour lui-même des formations de techniciens ayant déjà une expérience pratique qu’Olivier Dufresne a eu l’idée d’ouvrir Oliverdy. En effet, ce graphiste 3D a bien compris qu’il existait un marché de niche pour les professionnels en place, ou pour les techniciens qui désirent acquérir des compétences supérieures. Oliverdy s’adresse donc à des pros déjà sur le terrain ou qui désirent se former sur des produits ciblés, et/ou à fort potentiel technique. Le centre met à disposition des stagiaires des outils de pointe, de la réalité virtuelle, de l’imprimante 3D, et leur permet d’avoir un train d’avance pour se former sur leurs futurs outils de travail. La société Oliverdy a été créée il y a une dizaine d’années, avec pour objet la régie d’artistes, et la formation y a pris place il y sept ans. Olivier dessine en 3D depuis plus de vingt ans quand les demandes de formations commencent à se faire sentir. Alors il raccroche les gants, effectue un parcours du combattant pour transformer les statuts de son entreprise en centre de formation, lequel constitue maintenant son unique activité.