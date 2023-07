OmniCord, Omnitrack subwooferet streamer audio

Une immersion sonore danoise simple et efficace.

Malgré son jeune âge, Spottune profite de l’héritage de ses créateurs en proposant un système de diffusion audio destiné à certains espaces publics. La plupart des sociétés concurrentes proposent aussi des enceintes encastrables dans les faux plafonds, suspendues par leur câble d’alimentation, ou murales facilement identifiables. Mais la société danoise donne à son système un look discret et stylé qui pourrait, au regard du profane, passer inaperçu en se fondant subtilement dans le décor.

Spottune : La genèse

La société danoise Spottune a été créée en 2018 par Søren Louis Pedersen et Christian Poulsen. Ces deux hommes ont une expérience significative dans le milieu du son et de l’innovation. Søren Louis Pedersen a plus de 30 ans de métier. Il a, entre autres, cofondé Libratone, distribué les smart ears Apple dans le monde et également développé des aides auditives. Christian Poulsen a développé son expérience depuis 1988 au travers de huit start-ups dans le domaine du son et de la photo. Pour n’en nommer que quelques-unes, il a fondé Imacon, puis est devenu PDG de Hasselblad pendant sept ans et a occupé ce même poste chez DPA Microphones. Alors que peut-on attendre d’un système audio qui hérite d’un tel ADN ?

Présentation et premières impressions

Le système testé est composé de quatre éléments, un streamer, un sub et deux omni. Pour ces derniers, une version avec câble (de 5 m) et l’autre équipé d’une connexion pour les rails « triphasés » GA69 utilisés pour les éclairages. Nous reviendrons sur ce choix qui peut présenter certains avantages. Le sub est impressionnant par sa masse (12 kg)

et remarquable par la qualité de sa finition. Le caisson, entièrement en bois, d’environ 2 cm d’épaisseur, est recouvert d’un revêtement légèrement granuleux et semble résistant. La partie frontale est très sobre. Le seul logo de la marque est présent et petite touche de raffinement, un témoin lumineux très fin est placé entre les deux T de Spottune. Dans chaque coin de cette partie frontale, quatre protections d’angle parfaitement fixées. Toute la partie commande et alimentation se trouve sur le panneau arrière : sélection des zones, du volume du sub, commande d’appairage au streamer, connecteur entrée aux, port USB (réservé pour le service) switch on/off et prise d’alimentation secteur. Il reste sur cette face quatre gros pieds en caoutchouc et deux rails métalliques solidement fixés au caisson.

Un panneau de commande basic et un HP de 10’ pour un sub redoutable !

Les Omni sont également sobres et d’un design tout à fait élégant. La version testée est de couleur noire, mais également disponible en trois coloris. Ce noir est presque satiné et malgré mes appréhensions, il ne semble pas marquer facilement. Le corps est entièrement en matière plastique, épais et résistant.

À l’instar du sub, seul un témoin lumineux est présent sur la partie visible de l’Omni. Là encore, l’ensemble des commandes se situe à l’arrière de l’enceinte : la sélection des zones, l’appairage au streamer, un port USB destiné à un accès service et le système d’alimentation secteur qui sera, en fonction de la configuration, soit par câble soit par rail. À ces deux versions suspendues, un kit plafonnier encastrable, l’Omni recessed kit, est disponible pour l’Omni Cord. Hormis