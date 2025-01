Le golf de la Bresse est une destination de choix, offrant parcours, restaurant gastronomique et espaces de réception. Pour améliorer l’expérience des visiteurs, l’équipe d’intégration Groupe Eurosono cherchait une solution de sonorisation souple, intuitive et performante. Les platines murales Optimal Audio ZonePad et l’interface conviviale sur smartphone du contrôleur ZONE4 ont su offrir simplicité et adaptabilité pour gérer les 24 enceintes réparties en intérieur et extérieur associées au SmartAmp. Une nouvelle fois, l’écosystème d’Optimal Audio, marque distribuée par Audio-Technica, s’est révélé être le partenaire idéal.