Sitadell a opté pour la solution Optimal Audio dans le bar restaurant Ferveur à Rennes. Le défi : créer une ambiance sonore chaleureuse et harmonieuse autour du sport, de la musique et de la convivialité. Le choix s’est porté sur Optimal Audio, pour la qualité audio, le coût maîtrisé, la discrétion du design, et la possibilité de gérer le volume sonore depuis différentes salles et via des platines murales. Au rez-de-chaussée sont installés quatre CUBOID8 avec un SUB10 dans la salle de restaurant et deux CUBOID6 dans la zone couloir et WC. À l’étage, quatre CUBOID6 et un SUB6, le tout géré par des amplificateurs de la gamme AMP et un ZONE8. Optimal Audio est une marque distribuée en France par Audio-Technica.