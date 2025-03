Le restaurant 5 & 5 à Valence souhaitait dynamiser le concept de la restauration d’entreprise. À l’heure du déjeuner, il propose des repas classiques, tandis que le soir, il se transforme en dancefloor avec de la musique électro !

Spectacle de cabaret, karaoké ou privatisation des lieux, tout est possible. Sébastien Bellier, de Staff Audio, a alors opté pour Optimal Audio, séduit par la simplicité de configuration, les performances acoustiques et la capacité à basculer d’une atmosphère à une autre. En associant les Amp200 aux Cuboid12 et Sub15, il s’est assuré de pouvoir proposer une salle, deux ambiances… Optimal Audio est une marque distribuée en France par Audio-Technica.