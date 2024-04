Optimal Audio série Amp

Voici trois modèles d’amplificateurs à deux canaux ( Amp 100, Amp 200, et Amp 300), disponibles en versions 120 V-60 Hz et 230 V-50/60 Hz. Ils alimentent la gamme d’enceintes Cuboid et les caissons de basses de la série Sub d’Optimal Audio. Associés aux contrôleurs Zone, ils permettent le préréglage des enceintes, ou encore la mise en œuvre de routines planifiées, via l’application WebApp. Ils sont dotés de deux connecteurs d’entrée combo XLR-jack ¼” d’entrée ligne symétrique. Les options de sortie comprennent des speakON ou des bornes à visser. Ils peuvent être configurés pour diverses applications, grâce aux modes Stéréo, Bridge ou Parallèle, sélectionnables via un commutateur situé sur la face arrière.