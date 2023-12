Optimal Audio s’installe à Bordeaux

Le 8 septembre dernier, la Coupe du monde de rugby était lancée et un nouveau Delirium café ouvrait aux bassins à flots. Ce sont plus de 1 000 m2 intérieurs et extérieurs dédiés à la convivialité, et aux soirées festive : concerts, DJ, comedy club, jeux, retransmissions sportives… La solution Optimal Audio a été choisie pour les qualités acoustiques de sa gamme d’enceintes Cuboid, ainsi que pour la modularité du contrôleur numérique ZONE4, offrant notamment des interfaces HDMI et une multitude de réglages au travers de son application embarquée. L’installation a été réalisée par Captain Sound Bordeaux, soutenue par une distribution signée Audio-

Technica.