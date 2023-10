Les découpes Soprano de DTS peuvent maintenant monter une optique longue portée 8-20° dédiée à toutes les applications à distance. Cette optique zoom rejoint les 15-30° et 25-50° déjà disponibles, et peut équiper tous les modèles Soprano 3 et 5, en blanc fixe (chaud, neutre, froid), blanc variable avec correction G/M et Full Color.