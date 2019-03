OPTOMA FHDQ130

L’affichage Quad LED 130” Full HD 1080p est une solution tout en un préconstruite et fournie déjà précalibrée, assurant une image optimisée pour une utilisation directe. Le FHDQ130 dispose de plusieurs options de connexion et de contrôle, comprenant deux HDMI, USB, RS232 et HDBaseT. Il peut être utilisé via l’application Connect Q d’Optoma pour contrôler l’écran depuis un smartphone ou une tablette. Grâce à un mode veille consommant moins de 0,5 W (conforme à la réglementation ErP) et la possibilité de gérer l’écran depuis un système de contrôle central, on réalise des économies d’énergie. ■