Opus Technologies se lance sur Auracast

4 Oct 2025 | News Son

La société française Opus Technologies, spécialisée dans les amplificateurs de boucle, développe désormais des solutions compatibles avec Auracast, le nouveau standard audio du Bluetooth SIG. Déjà adopté par Samsung, Jabra, Sennheiser, JBL et plusieurs fabricants d’aides auditives (GN Hearing, Starkey, Cochlear), ce protocole vise à transformer les usages dans l’audio sans fil, l’accessibilité, les visites guidées ou la traduction simultanée. Parmi les premiers à adapter cette technologie aux lieux publics, Opus propose des bornes fixes (AuraGate), des récepteurs/émetteurs portables (AuraSTRX) et des systèmes hybrides boucle/Auracast (AuraLoop). D’autres développements sont en cours.

