OREILLETTES PHONAK POUR LE FILM DE RIDLEY SCOTT

En Dordogne, début mars, avait lieu le tournage de The Last Duel, avec Matt Damon et Ben Affleck. L’ingénieur du son Stéphane Bucher a équipé les acteurs principaux et des groupes de danseurs d’oreillettes Phonak. Julien Périlleux, de la société Fréquence, a fourni 16 oreillettes numériques Roger avec émetteurs et répéteurs : « Je me sers du répéteur pour évaluer ma propagation. Si la LED clignote rapidement en bleu, je suis trop près de la base, si elle clignote lentement, je suis trop loin. Au bon endroit, la LED clignote en vert. Je répète cette action avec un autre répéteur pour agrandir encore ma couverture. On voit qu’en 2,4 GHz quelques mètres changent la donne. » ■