Orelsan avec Robe et Dushow

Après une première partie de tournée au printemps 2022, l’artiste Orelsan est revenu sur le devant de la scène avec un live inédit et une série de trois concerts, tous complets, dans le complexe de l’Arena Paris La Défense le 8, 9 et 10 décembre dernier. Le prestataire Dushow a accompagné ce début de tournée en son / lumière et interphonie. Ainsi, 350 projecteurs de la marque Robe Lighting ont été choisi pour la mise en lumière du spectacle avec un kit composé de 310 MegaPointe et 44 Forte. Un design lumière conçu par le concepteur lumière Nicolas Brion, et piloté à la console par Jon Bjarnason et Mathieu Patriarca.