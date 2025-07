La programmation des consoles lumière

Épisode 10 : Ou comment être à l’heure au catering

Le tour des grands sujets concernant le pupitrage lumière est achevé, il nous reste à agréger tous les outils que nous avons vus précédemment pour organiser notre poste de travail. Mais selon le type d’événement on va travailler différemment, car chaque spectacle nécessite des outils différents. Commençons par le théâtre, milieu dans lequel on peut vite avoir trop de travail à la console pour manger à l’heure.

Déjà, évacuons l’idée surannée qu’il existerait des consoles de théâtre et des consoles « pour asservis ». Désormais, tous les logiciels haut de gamme du marché sont aussi bien capables de faire du concert que du théâtre, avec des séquentiels aboutis et des outils de live. Bien sûr, certaines consoles sont plus enclines à faire l’un ou l’autre en termes d’accès physiques et de fonctionnalités (notamment les consoles Eos, qui équipent majoritairement les théâtres aujourd’hui et auront donc une place un peu plus importante dans ce tutoriel), mais les outils sont là.

La cuelist, cœur du spectacle

Évidemment, on ne parle pas de théâtre sans évoquer le séquentiel. Si l’on peut pupitrer un petit vaudeville avec seulement quelques faders, traditionnellement le théâtre fait la part belle aux cuelists de plus d’une centaine de cues. Il faut donc de la rigueur pour que la retape (phase d’adaptation du spectacle à une nouvelle salle en tournée) se passe dans des bonnes conditions et le plus rapidement possible.

Sur Onyx, une vue présentant une cuelist dans l’ordre chronologique à gauche, et le contenu de la cue sélectionnée à droite.

Voyons les outils à disposition :

Le tracking

On l’a évoqué dans le tutoriel sur les cuelists, le tracking permet de donner une valeur à un circuit qui ne changera pas tant qu’une autre instruction ne sera pas donnée. Dans le cadre de la retape, cela permet de modifier la couleur d’un projecteur dans une seule cue et de voir cet état répercuté sur les cues suivantes. Même remarque pour les valeurs d’intensité. Cela demande forcément de la rigueur car il faut savoir ce que l’on modifie quand on met à jour une cue. Mais une fois les outils du tracking maîtrisés, le temps de reprise d’une conduite peut être grandement diminué.

Les palettes/presets

Autre outil indispensable à la tournée de théâtre, les palettes. Bien intégrées dans la conduite, elles aident à mettre à jour rapidement des pans entiers de la cuelist. Dans le cadre de l’adoption massive des asservis, c’est un outil encore plus indispensable car les modifications de positions, de couleurs… prennent beaucoup de temps s’il faut les réaliser dans chaque cue individuellement.