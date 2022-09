Ovation Rêve E-3 IP de CHAUVET Professional

Classée IP65, cette découpe LED à spectre blanc complet est conçue pour le théâtre, la diffusion, l’événementiel, ou la production. Elle dispose des mêmes présets de température de couleur que la Rêve E-3 originelle et embarque la technologie « Red Shift » (émulation tungsten) et quatre courbes de dimmer 16-bit ; une lyre ajustable lui permet de s’adapter aux différentes configurations d’accroche. Alimentée par 91 LEDs, une roue de couleur virtuelle correspondant aux couleurs de gélatine les plus demandées est aussi disponible. Les modes « fan-off » assurent un fonctionnement silencieux, et six modes ajustables PWM (Pulse With Modulation), éviteront le risque de scintillement à l’écran. ■