PHF COM a récemment installé une console AxelTech Oxygen 3000 Plus 16 faders chez Radio Valois Multien à Crépy-en-Valois, offrant une interface intuitive et une prise en main rapide. L’installation comprend deux cartes audio, permettant la gestion simultanée de six micros et un micro de régie. Une carte Dante a été intégrée pour assurer une transmission audio fluide avec les logiciels et cartoucheurs via Dante Virtual Sound Card. Des TalkBox AxelTech sont également utilisées pour optimiser la gestion des micros, tandis que des bras micros Yellowtec YT3201-XLR sont installés, offrant à la fois ergonomie et qualité sonore.