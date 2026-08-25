L’offre ETCnomad spéciale Éducation est disponible en commande sur le site Internet de la marque. Elle se compose d’une clé ETCnomad donnant accès aux interfaces Eos et Hog depuis un ordinateur portable et d’un boîtier Gadget II, utilisant le port USB de votre ordinateur pour connecter deux prises DMX. Elle s’adresse aux étudiants, enseignants ou aux personnes ayant suivi une formation sur une console ETC. Seule l’offre étudiante est accessible en ligne, l’ETCnomad et/ou le Gadget restant proposés via les revendeurs ETC.