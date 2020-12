PACKS SUNLITE-EC ET SUNLITE-FC

Utilisant l’interface électronique DMX Siudi-11, les packages Sunlite-EC et Sunlite-FC disposent de la technologie SUT (Smart Upgrade Technology). Elles sont livrées avec une mémoire autonome micro SD, qui permet de jouer un show sans ordinateur. Grâce au mode Full, Sunlite-FC, pour « First Class », est l’outil qui donne accès à toutes les fonctionnalités de Sun–lite Suite 3. Elle possède 1 024 canaux DMX (extension possible à 2 048 sur la boutique DmxSoft), quatre connecteurs XLR, un boîtier en métal et un connecteur USB-B. Les scènes autonomes peuvent être appelées via les trois boutons en façade. Sunlite-EC, pour « Economy Class », fournit quant à elle quatre connecteurs DMX et un clavier rétroéclairé pour contrôler vos éclairages. Elle dispose de 1 024 canaux DMX et Sunlite Suite 3 mode Express en sortie de boîte. Les scènes autonomes peuvent être appelées via le clavier rétroéclairé. ■