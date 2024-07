Conçus pour les petites salles de réunion comprenant six à dix personnes, et jusqu’au grandes salles comprenant vingt personnes et plus, ces packs sont composés d’une HDL310 ou HDL410 Nureva, de caméras Lumens avec tracking automatique, d’un processeur multimédia Lumens pour le streaming, et d’un MTR Lenovo pour le lancement de vos visioconférences.