Si vous êtes redevable de la cotisation foncière des entreprises, la CFE, ou de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou non bâties, vous pouvez étaler le paiement de votre imposition 2025 en adhérant au prélèvement mensuel.

Pour ce faire, connectez-vous à votre espace professionnel sur impots.gouv.fr, cliquez sur « CFE et autres impôts » dans le menu « Payer », puis sur « adhérer au prélèvement mensuel ». Il vous sera demandé de renseigner le type d’impôt, la référence de l’avis que vous avez reçu et l’année de prise d’effet.

Après avoir confirmé vos choix, vous devrez saisir vos coordonnées bancaires et valider le mandat de prélèvement. Le premier paiement interviendra le 15 du mois suivant votre adhésion.