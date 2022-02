PaIement des frais de transport en titre-mobilité

Prévu dans le cadre de la mise en œuvre du forfait mobilités durables issue de la loi d’orientation des mobilités (LOM) du 24 décembre 2019, le titre-mobilité en vigueur depuis le 1er janvier 2022 est délivré aux salariés par les entreprises afin de leur permettre de payer certains de leurs frais de déplacements entre le domicile et le lieu de travail. Peuvent ainsi être réglés avec le titre-mobilité l’achat, l’entretien et la réparation de vélos, y compris électriques, ainsi que leurs équipements et assurances, l’achat de carte de stationnement sécurisé pour cycles, la location de vélos, trottinettes, scooters et motos, les services de covoiturage, la location de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogènes en libre-service, l’achat de titres de transports en commun, de carburant et l’alimentation, ou la recharge pour des véhicules électriques. ■