Palatin Cube Elation pour France 24

Le directeur de la photographie Jean-Louis Rousseaux a éclairé deux plateaux de France 24 en utilisant des solutions broadcast Elation fournies par Best Audio and Lighting. France 24 a installé des écrans LED sur toute la périphérie des plateaux. L’espace a également été équipé de soffites et d’allèges constitués de bandes LED RVBB.

« La surface utilisée sur les plateaux étant faible (50 m2), je m’inquiétais de l’impact de toute cette installation LED sur la colorimétrie des animateurs devant les caméras, commente Jean-Louis Rousseaux. J’ai choisi Paladin Cube pour me permettre de compenser en couleur la dominance des écrans et des bandes LED. »