PALMER GRAND AUDITION MKII

Pour les applications multisalles, ce système de commutation de haut-parleurs 19” 2U permet un routage des enceintes. Avec 16 sorties mono ou huit sorties stéréo et huit sorties parallèles pour caisson de basse. La sélection des canaux et le réglage du volume (individuelle ou par paire stéréo) se fait sur le panneau avant ou via une interface web offrant des options de commande supplémentaires. En multimode, il est possible de sélectionner plusieurs enceintes raccordées et de définir les canaux de haut-parleurs pour différentes configurations. Il peut fournir un signal source à 24 amplificateurs de casque, est doté de deux entrées XLR symétriques, d’un lecteur de médias USB et d’un support de stockage USB pour les pistes de référence. ■