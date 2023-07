PAN ACOUSTICS PB08

Efficace, sans fioritures

Pan Acoustics est une société allemande fondée en 2002 sur des compétences en acoustique architecturale, avec une valeur ajoutée dans le traitement par DSP. L’axe majeur de la marque est l’optimisation du son direct par rapport au son réverbéré ; un positionnement qui s’incarne dans des produits sobres aux ambitions concrètes, pour des marchés où l’efficacité compte au moins autant que la musicalité.

Pan Acoustics apporte de l’intelligibilité en milieu difficile, avec des différences de budget et de technologie selon les gammes : de la plus simple colonne passive (nécessitant d’être physiquement inclinée) à des solutions PoE+ incluant un contrôle de directivité en temps réel par DSP (comme la PB08 qui nous intéresse ici) en passant par des déclinaisons répondant aux normes de sono de sécurité. En complément de cela, la marque propose une gamme de subs et des enceintes unitaires à rubans pour déboucher des zones.

PRÉSENTATION

À l’intérieur de son corps en alu extrudé fermé par deux flasques usinées, la PB08 aligne huit haut-parleurs large-bande de 3,5” spécialement fabriqués qui délivrent 125 dB SPL à 1 m dans une bande passante de 70 Hz à 18 kHz, pour une portée annoncée de 25 m.

Chaque haut-parleur peut être atténué et délayé individuellement via son ampli dédié, pour modifier le faisceau de couverture et même créer deux faisceaux disjoints. L’ouverture du(es) faisceau(x) ainsi obtenu(s) peut être réglé de 3° à 40°, et dirigé en angle de site de -70° à +70°.

Tous ces haut-parleurs, espacés de 9 cm environ, génèrent nécessairement un champ interférentiel comprenant des axes d’annulation et des lobes secondaires marqués. Pour pallier ce phénomène, le fabriquant propose une dernière couche de réglage visant à diminuer l’amplitude de ces lobes secondaires, en sacrifiant un peu de SPL au passage.