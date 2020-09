PANDÉMIE : LES FESTIVALS S’ADAPTENT

Face aux restrictions réglementaires liées à la pandémie, beaucoup de festivals ont dû annuler leur édition. Pour continuer d’exister et tenter de survivre face à ce cataclysme économique, un certain nombre d’entre eux ont créé des programmations décalées par rapport à leur édition habituelle ou les ont adaptées.

C’est le cas du Festival d’Avignon, qui annonce la « Semaine d’art en Avignon » du 23 au 31 octobre. Cet événement vise à permettre « à des artistes d’être vus, à des spectateurs de voir et à notre territoire, qui va en avoir un grand besoin, de vivre un automne de retrouvailles ». Sept spectacles et 35 représentations, dans 10 lieux différents, sont au programme, ainsi que des rencontres et des « ateliers de la pensée », organisés avec l’Agence nationale de la recherche. Idem pour le 49e Festival d’automne à Paris, qui se déroulera dans 57 sites à Paris et en Ile-de-France du 5 septembre 2020 au 7 février 2021, une édition exceptionnellement longue afin d’accueillir certaines des représentations reportées.

La programmation comprendra des spectacles gratuits dans des jardins à l’automne, des commandes faites à des artistes, des animations dans des lycées franciliens ainsi que plusieurs offres ciblées (personnels soignants, publics en grande précarité, personnes en situation de handicap). Enfin, la seconde édition de la Nuit du cirque se déroulera du 13 au 15 novembre, soit une « Nuit du cirque des trois nuits », sur 72 heures.

Organisé par Territoires de cirque, avec le soutien du ministère de la Culture, l’événement sera cette année mené en partenariat avec Circostrada, réseau européen du cirque et des arts de la rue, et Circusnext. Cette édition souhaite associer toutes les structures de diffusion et de production, les collectivités locales, les écoles de cirque, de France et de l’étranger. Au programme, spectacles, performances, créations, ateliers, rencontres, projections cinéma ou expositions, dans les théâtres, sous chapiteau, dans la rue, et même dans les musées, puisque la Nuit européenne des musées a été reportée au même weekend, le samedi 14 novembre. ■