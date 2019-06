Le terrain de basket officiel de l’équipe ALM Evreux Basket Association vient de s’équiper en APG avec Alive Groupe. Le système de sonorisation, composé de MX4N et MC2, est utilisé pour la diffusion musicale pendant les temps morts du match et pour les commentateurs sportifs, permettant ainsi une intelligibilité et une pression sonore adaptées à un public de 2 300 personnes. ■