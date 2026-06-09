Le mur à LED plug & play

Le LED Poster se positionne comme un concept hybride entre le mur LED modulaire traditionnel et l’écran LED all in one dont la taille est figée. Sans nous lancer dans un banc d’essai détaillé, nous avons testé l’installation et l’exploitation du X-Poster Pro proposé par AED.

Présentation

Le X-Poster Pro se présente sous la forme d’un panneau vertical de 63 cm de large sur 200 cm de haut – le format d’un kakémono – avec un cadre argenté. Chaque panneau est composé de 12 tuiles LED de 30 cm x 16 cm déjà assemblées. Il peut être utilisé sur pied, fixé au mur, suspendu au plafond ou monté sur un support mobile avec roulettes, selon le besoin. L’écran peut aussi être utilisé horizontalement comme une bannière. Dans ce cas, deux écrans superposés peuvent donner un écran d’aspect 15:9. Aussi un contrôleur Novastar est intégré à chaque panneau.

Les LEDs posters sont groupés par deux dans les flight-cases chez AED.

Trois de ces derniers seront donc nécessaires pour déployer un écran HD de six panneaux.

Du kakemono au CinémaScope

L’intérêt du LED Poster réside dans la possibilité d’assembler des panneaux pour créer un écran plus large. Les configs couramment utilisées sont : un seul panneau, ou bien six panneaux. Avec un seul panneau le X-Poster peut remplacer un kakémono sur des salons ou des événements. Certes, c’est un kakemono de 37 kg, mais dont le contenu peut être modifié à l’infini sans frais d’impression et dont l’impact visuel est évidemment plus important : luminosité, vidéo, son… L’utilisation de six panneaux permet d’obtenir un écran full HD de 2 m x 3,6 m, soit environ 4 m de diagonale (il est en fait possible d’aller jusqu’à huit panneaux pour une même source vidéo). L’entrée HDMI du premier panneau est chaînée avec les panneaux suivants.

Le cas échéant, à partir du 9e panneaux, il faudra entrer une deuxième source vidéo. Pour des techniciens aguerris, un contrôleur externe permettra de répartir une même image sur un plus grand nombre de LED Posters. Avec huit X-Poster, la largeur obtenue est de 5 m, ce qui pourrait convenir pour un décor de studio virtuel ou un fond de scène. Dans ce cas, l’image aura un aspect 2,37:1, un ratio proche du CinémaScope 2,35:1. Cela peut donner des idées…