Le panneau de patch TT-Phone Studio de Sommercable aspire à être une solution destinée aux puristes de studios analogiques et numériques. Il est spécialement conçu pour des applications professionnelles dans les studios de musique, les home-studios et aussi les stations de radio. Ses prises avec des contacts autonettoyants traités au palladium-argent garantissent une meilleure transmission du signal et une longue durée de vie.

Chaque prise dispose de cinq cosses à souder qui lui permettent de répondre à tous les standards de câblage. Une bride anti-traction assure une stabilité et une protection supplémentaires des connexions.