PANNEAU MURAL DANTE ET AES67

Proposé par la marque Ecler sous la référence WP22DN Dante, ce panneau de commande mural assure l’interfaçage entre un réseau Dante/AES67 et des entrées et sorties analogiques. Deux sorties au niveau lignes sont présentes en XLR. Elles sont doublées en Euroblocks à l’arrière du boîtier. Deux entrées symétriques au gain ajustable par quatre paliers, de 0 à +35 dB, sont proposées en Combo XLR/jack. Elles disposent d’une alimentation fantôme. Les deux entrées peuvent être sommées avant de rejoindre le réseau numérique. L’alimentation du module se réalise en POE (via le réseau) ou par une alimentation traditionnelle. ■